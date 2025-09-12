«33 ώρες»: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τη σύλληψη του ύποπτου για τη δολοφονία του Κερκ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου σήμερα, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που οδήγησαν στη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, του κύριου ύποπτου για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Πατέλ, σε 33 ώρες οι ερευνητές έκαναν «ιστορική πρόοδο». Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα μέχρι τη σύλληψη του Ρόμπινσον:

- Στις 12:23 τοπική ώρα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε.

- Μέσα σε 16 λεπτά, οι πρώτοι πράκτορες έφτασαν και απέκλεισαν τον τόπο στις 12:39.

- Το FBI «έστειλε αμέσως αεροσκάφη» για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και αποδεικτικών στοιχείων.

- Οι πρώτες φωτογραφίες του ύποπτου από το FBI δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη στις 10:00 τοπική ώρα.

- Χθες, στις 10:45 τοπική ώρα, ανακοινώθηκε η προσφορά αμοιβής 100.000 δολαρίων από το FBI για πληροφορίες σχετικά με τον ύποπτο.

- Ο Πατέλ έφτασε στον τόπο του συμβάντος στις 17:30 τοπική ώρα.

- Στις 20:00 τοπική ώρα ο κυβερνήτης έδωσε συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία δημοσιεύτηκαν βίντεο και φωτογραφίες του υπόπτου.

- Και χθες το βράδυ στις 22:00 τοπική ώρα ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

