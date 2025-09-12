Λογαριασμός
Η εκπομπή του Τσάρλι Κερκ μεταδόθηκε με μια άδεια καρέκλα

Ο παραγωγός Andrew Kolvet παρουσίασε το πρόγραμμα, λέγοντας ότι ήταν κάτι που «κανείς από εμάς δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ότι θα έπρεπε να κάνουμε»

Κερκ

Ένα νέο επεισόδιο του The Charlie Kirk Show, του εξαιρετικά δημοφιλούς καθημερινού podcast του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που σκοτώθηκε από σφαίρα στο λαιμό, προβάλλεται χωρίς τον παρουσιαστή του, σύμφωνα με το BBC.

Αντ' αυτού, οι συνεργάτες και οι φίλοι του Κερκ κάνουν την εκπομπή δίπλα σε μια άδεια καρέκλα.

Ο παραγωγός Andrew Kolvet παρουσίασε το πρόγραμμα, λέγοντας ότι ήταν κάτι που «κανείς από εμάς δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ότι θα έπρεπε να κάνουμε». «Ο Τσάρλι θα ήθελε να είμαστε εδώ», είπε ο Kolvet. «Και φυσικά αφήσαμε την καρέκλα του κενή, γιατί κανείς δεν θα τη γεμίσει ποτέ».

