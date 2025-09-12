Η εκπομπή του Τσάρλι Κερκ μεταδόθηκε με μια άδεια καρέκλα

Ένα νέο επεισόδιο του The Charlie Kirk Show, του εξαιρετικά δημοφιλούς καθημερινού podcast του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που σκοτώθηκε από σφαίρα στο λαιμό, προβάλλεται χωρίς τον παρουσιαστή του, σύμφωνα με το BBC.

Αντ' αυτού, οι συνεργάτες και οι φίλοι του Κερκ κάνουν την εκπομπή δίπλα σε μια άδεια καρέκλα.

Ο παραγωγός Andrew Kolvet παρουσίασε το πρόγραμμα, λέγοντας ότι ήταν κάτι που «κανείς από εμάς δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ότι θα έπρεπε να κάνουμε». «Ο Τσάρλι θα ήθελε να είμαστε εδώ», είπε ο Kolvet. «Και φυσικά αφήσαμε την καρέκλα του κενή, γιατί κανείς δεν θα τη γεμίσει ποτέ».

JUST IN: The Charlie Kirk Show has gone live. Charlie's seat at the table is there - and it's empty.



An absolutely crushing scene. All of them are holding back tears.



"Charlie would've wanted us to be here. He would've been upset if we weren't here. We've left his chair open… pic.twitter.com/n1gzb5HNt7 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 12, 2025

Πηγή: skai.gr

