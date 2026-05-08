320 νεκροί στο Μπαγκλαντές από την επιδημία ιλαράς

Περισσότερα από 50.000 κρούσματα και τουλάχιστον 320 θάνατοι από τον Μάρτιο, ενώ δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στην πιο φονική επιδημία ιλαράς που έχει ξεσπάσει στο Μπανγκλαντές τα τελευταία 20 χρόνια, ασκώντας μεγάλη πίεση στο ήδη εύθραυστο σύστημα υγείας της χώρας.

Στο νοσοκομείο Σίσου της Ντάκα οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται άρρωστα παιδιά δεν αδειάζουν ποτέ.

Με τα μάτια της κόκκινα από την κούραση και το κλάμα η 3χρονη Αφία, που δεν έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της ιλαράς σε ηλικία 18 μηνών, είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες.

«Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση σήμερα το πρωί, πίστεψα ότι θα τη χάσω», δήλωσε η γιαγιά της, η 45χρονη Ρίνα Μπέγκουμ. «Της χορηγήθηκε οξυγόνο, τώρα είναι καλύτερα», πρόσθεσε, αν και δεν έχει πάψει να ανησυχεί.

Σε όλους του θαλάμους του νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται ασθενείς με ιλαρά εκτυλίσσονται οι ίδιες σκηνές: παιδιά που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, να κουνηθούν, ανήσυχοι και ανήμποροι γονείς.

Η ιλαρά θεωρείται μια από τις πιο εύκολα μεταδιδόμενες ασθένειες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος εκτιμά ότι κάθε χρόνο 95.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από αυτή, κυρίως μη εμβολιασμένα παιδιά κάτω των 5 ετών.

Στο Μπανγκλαντές οι επιδημιολόγοι αποδίδουν την επιδημία αυτή στον υποσιτισμό, στη μείωση του μητρικού θηλασμού και, κυρίως, στη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Οι αρχές είχαν θέσει το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ιλαράς ως προτεραιότητα, όμως το πολιτικό χάος που προέκυψε από την πτώση του καθεστώτος της Σέιχ Χασίνα το 2024 και η απόφαση την επόμενη χρονιά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περικόψει δραστικά την αμερικανική αναπτυξιακή βοήθεια, το αποδυνάμωσαν.

Νοσοκομείο εκστρατείας

Ήδη μόλις εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις για το ξέσπασμα επιδημίας ιλαράς η κυβέρνηση του Μπαγνκλαντές ξεκίνησε επείγουσα εμβολιαστική εκστρατεία. Σχεδόν 17 εκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί από τις 5 Απριλίου.

Όμως τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αργούν να φανούν. Η Δευτέρα ήταν μέχρι στιγμής η πιο μαύρη ημέρα αυτής της επιδημίας, με 17 παιδιά να πεθαίνουν από ιλαρά μέσα σε 24 ώρες.

Ο χρόνος πιέζει για να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμού από 59% —πέρυσι— στο 95%, ώστε να εξασφαλιστεί η συλλογική ανοσία, υπενθύμισε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Υγείας Αμπού Χουσάιν Μοϊνούλ Άχσαν, ο οποίος ελπίζει ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα σε έναν μήνα.

Ο μικρός Σιέμ, 14 μηνών, είχε εμβολιαστεί, αλλά λόγω της απουσίας συλλογικής ανοσίας δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον ιό. Εισήχθη επειγόντως στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σίσου όπου νοσηλεύθηκε επί δέκα ημέρες. Πλέον βρίσκεται σε απλό θάλαμο.

«Δεν περίμενα πια να δω τον γιο μου ζωντανό”, είπε η μητέρα του, η Μπριστί Ακτάρ 20 ετών, κοιτάζοντας με τρυφερότητα το παιδί της, που εξακολουθεί να λαμβάνει οξυγόνο. “Αλλά χάρη στη βοήθεια των γιατρών τώρα δεν διατρέχει κίνδυνο».

Ο υπουργός Υγείας διαβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι το σύστημα υγείας αντέχει την πίεση, παρά την εισροή χιλιάδων ασθενών.

«Τα νοσοκομεία μας δεν είναι ακόμη υπερφορτωμένα», επανέλαβε αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, ο στρατός μόλις δημιούργησε ένα νοσοκομείο εκστρατείας 20 κλινών στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ντάκα για παν ενδεχόμενο. «Η κυβέρνηση μάς το ζήτησε λόγω της επιδημίας ιλαράς», εξήγησε ο επικεφαλής του, ο στρατηγός Ασαντουζαμάν.

Στο μεταξύ ένας ακόμη ιός απειλεί το Μπανγκλαντές: με τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες επέστρεψαν τα κουνούπια που μεταφέρουν τον ιό του δάγκειου πυρετού, ο οποίος προκαλεί υψηλό πυρετό και, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να αποβεί θανατηφόρος.

«Ελπίζουμε ότι η επιδημία ιλαράς θα επιβραδυνθεί σύντομα», σχολίασε ο στρατηγός Ασαντουζαμάν, προσθέτοντας ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση «το νοσοκομείο εκστρατείας θα μπορέσει ούτως ή άλλως να χρησιμοποιηθεί για την περίοδο του δάγκειου πυρετού»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

