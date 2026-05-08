Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι τάνκερ μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων με κινεζικό πλήρωμα δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ και εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τα πλοία που έχουν επηρεασθεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν Κινέζοι υπήκοοι μέλη του πληρώματος επί του πλοίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ του πληρώματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η ενημερωτική ιστοσελίδα Caixin μετέδωσε χθες ότι κινεζικής πλοιοκτησίας τάνκερ δέχθηκε επίθεση κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

