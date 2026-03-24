Ερντογάν: Πρέπει να σταματήσουμε το «δίκτυο σφαγής» του Νετανιάχου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε την Τρίτη σε άμεση δράση για να σταματήσει το «δίκτυο σφαγής» που ηγείται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτό πρέπει να γίνει «για χάρη της περιφερειακής ειρήνης» και «της ανθρωπότητας», προσθέτοντας ότι κάθε χώρα οφείλει να υιοθετήσει μια «τολμηρή και ενεργητική στάση», σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι τελευταίες 25 ημέρες έχουν δείξει ότι αυτός είναι ένας πόλεμος του Ισραήλ, αλλά το τίμημα το πληρώνει όλος ο κόσμος. Είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου για επιβίωση, αλλά το κόστος το επωμίζονται 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι», δήλωσε ο Ερντογάν.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα είναι «αποφασισμένη να μείνει εκτός του κύκλου της φωτιάς» και δήλωσε ότι η Τουρκία αντιτίθεται στη μετατροπή της σύγκρουσης με το Ιράν να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό πόλεμο φθοράς.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εργάζεται με όλα τα μέσα που διαθέτει για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει πλήξει την τουρκική οικονομία αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα μέτρα για την προστασία της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή και έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

