Ένα 13χρονο κορίτσι κατηγορείται για φόνο αφού βρέθηκε το πτώμα μιας γυναίκας σε σπίτι στο Γουελινγκμπόρο του Νορθχαμπτονσάιρ, στην Αγγλία.

Το παιδί κατηγορείται επίσης για εμπρησμό, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στο σπίτι στο οποίο βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας, κινητοποιώντας τις αρχές να σπεύσουν στο σημείο. Αστυνομία και πυροσβέστες έφθασαν στο φλεγόμενο σπίτι μετά από αναφορές για φωτιά στο ακίνητο, όπως μεταδίδει το news.sky.com.

Η επίσημη ταυτότητα του θύματος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά πιστεύεται ότι πρόκειται για τη 43χρονη Marta Bednarczyk,, μητέρα τριών παιδιών σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Νορθχαμπτονσάιρ.

Η ιατροδικαστική έρευνα μετά τη νεκροψία έδειξε την προκαταρκτική αιτία θανάτου ως αποτέλεσμα βίαιου τραυματισμού με αιχμηρά αντικείμενα.

Η 43χρονη εντοπίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου χωρίς τις αισθήσεις της, από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, και οι διασώστες απλά διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του συμβάντος και παραμένει άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες διαδραματίστηκε το αιματηρό περιστατικό και ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τη 13χρονη στη δολοφονία.

Το κορίτσι θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Νορθάμπτον στις 10 το πρωί της Τετάρτης.

