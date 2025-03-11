Το σχέδιο εκκαθαρίσεων του προσωπικού στο υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ τίθεται τις αμέσως επόμενες ώρες σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με το πλάνο, οι απολύσεις θα φτάσουν το 50% του εργατικού δυναμικού και θα είναι αμετάκλητες.

Όπως μετέδωσε το CNN, όλα τα γραφεία του υπουργείου Παιδείας στις ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Πέμπτη και ενώ θα κοινοποιούνται τα έγγραφα απολύσεων των υπαλλήλων, για λόγους ασφαλείας.

Η αρμόδια υπηρεσία ενημέρωσε με mail όλους τους υπαλλήλους του υπουργείου να πάρουν τους φορητούς υπολογιστές τους και να εκκενώσουν τα κτίρια.

Τα γραφεία πρόκειται να ανοίξουν ξανά την Πέμπτη, σύμφωνα με το σημείωμα που έστειλε ο James Hairfield από το γραφείο ασφαλείας, εγκαταστάσεων και επιμελητείας του τμήματος.

