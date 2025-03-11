Λογαριασμός
Σε πρόωρες εκλογές πάει η Πορτογαλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση

Κατέρρευσε η κυβέρνηση μειοψηφίας της κεντροδεξιάς - Σε πρόωρες εκλογές με εξαιρετικά αμφίβολο αποτέλεσμα οδηγείται η χώρα της Ιβηρικής

Πορτογαλία

Σε πρόωρες εκλογές οδηγείται η Πορτογαλία, καθώς το βράδυ της Τρίτης η κυβέρνηση έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.

Η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς μειοψηφίας κατέρρευσε μετά την άρση εμπιστοσύνης της πορτογαλικής Βουλής και όλα δείχνουν ότι η χώρα θα συρθεί σε μία ακόμη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση, με το αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά αμφίβολο και ρευστό, καθώς κανένα κόμμα δεν φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστό ικανό, για να σχηματίσει κυβέρνηση.

