Βροχερός σήμερα ο καιρός - Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία

Βροχερός θα είναι και σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Παράλληλα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων υπάρχει για το μεσημέρι - απόγευμα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν και στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και από το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 και στα υπόλοιπα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος. Στα υπόλοιπα παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -1 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι - απόγευμα στην Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα νησιά του Ιονίου γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -2 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου το μεσημέρι - απόγευμα υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4, στις Σποράδες έως 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

