Μπορεί να έχουμε μπει στους ανοιξιάτικους μήνες, ωστόσο ο καιρός φαίνεται πως δεν μας αφήνει να βάλουμε τα χειμωνιάτικα στο πατάρι. Τα νέα όμως είναι καλά, καθώς, όπως ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, μετά τη σύντομη ψυχρή «εισβολή» στη χώρα, ο καιρός φαίνεται να φτιάχνει και αναμένεται ένα Πάσχα με ανοιξιάτικο καιρό.

Αναλυτικότερα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες προβλέπονται σήμερα, Δευτέρα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε και ακούστε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από το ύψος Θεσσαλίας και νοτιότερα αναμένεται να παραμείνει και σήμερα η ψυχρή «εισβολή» όπως και αύριο. Σήμερα το μεσημέρι επίσης και λίγες ώρες το απόγευμα θα έχει αρκετές βροχές και στις Κυκλάδες και ίσως σποραδικές καταιγίδες, οπότε θέλει προσοχή, επειδή είναι επιβαρυμένο το έδαφος, ενώ στην Αττική ήδη άρχισε να ψιχαλίζει. Σύμφωνα με την Χριστίνα Σούζη, όσο περνάει η ώρα, η θερμοκρασία αντί να ανεβαίνει, θα πέφτει και θα φτάσει σήμερα τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ υπογραμμίζει πως αυτό δεν θα κρατήσει πολύ αλλά μια δυο μέρες και από την Πέμπτη θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Αύριο, Τετάρτη αναμένεται στα ανατολικά και νότια, βροχές, καταιγίδες, παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, δηλαδή από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα, ενώ ίσως χιονίσει στη Δυτική Μακεδονία λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Επίσης, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η Χριστίνια Σούζη, αναφέρει πως αύριο είναι μια μέρα που θα έχει λίγα φαινόμενα ενώ δυτικά και νότια αναμένονται λίγες τοπικές βροχές που στη συνέχεια θα σταματήσουν. Οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στη θάλασσα Ρόδου και το Καστελόριζο μέχρι 6 μποφόρ στα υπόλοιπα πελάγη και η θερμοκρασία την Τετάρτη περίπου θα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα.

Ανοιξιάτικη η Μεγάλη Εβδομάδα

Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Τελειώνουν οι βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει τόσο την Πέμπτη, όσο και την Παρασκευή και αναμένεται να φτάσει στην Αττική τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα, η ερχόμενη εβδομάδα, η Μεγάλη Εβδομάδα, προβλέπεται να είναι ανοιξιάτικη και η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ακόμα λίγο. Φαίνεται ότι γενικά θα έχουμε άνοιξη μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας. Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ σημειώνει ότι δεν μπορεί να πει από τώρα αν θα έχει ή δεν θα έχει αστάθεια τις απογευματινές ώρες, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάποιο σοβαρό σύστημα την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.