Σήμερα Τρίτη Συννεφιά κατά τόπους αυξημένη με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι : Β – ΒΑ 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 11 με 12 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 15 , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς .

Την Τετάρτη Στα Δ , Κ και Ν θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Πελοπόννησο και την Κρήτη θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στα ΝΑ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα

Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ η θερμοκρασία σε άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα γύρω ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

