Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού σήμερα, Τρίτη. Προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Παράλληλα, λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα και στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα γύρω ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις. Στη Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά - ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -5 (μείον -5) έως 8 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -2 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι μικρής διάρκειας καταιγίδες. Τα φαινόμενα, στην Κρήτη τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παροδικές νεφώσεις. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

