Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς, στα δυτικά τους 35 με 37, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 με 32 και κατά τόπους στα νότια τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην Ήπειρο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Στερεάς θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και νότια 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη ματαβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και κεντρικά τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και κεντρικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

