Στη Μακεδονία άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν με βελτίωση τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς πλην της νότιας Κρήτης όπου θα φτάσει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Μακεδονία άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν με βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, ενισχυόμενοι το βράδυ στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στην νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές κυρίως στα ανατολικά τμήματα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν με βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς, στα δυτικά τους 36 με 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 με 32 και κατά τόπους στα νότια και ανατολικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και νότια 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη ματαβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς, στα δυτικά τους 35 με 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου..

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση του καιρού εκτός από τα βόρεια, όπου ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά αρχικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 και τοπικά 6 με βαθμιαία εξασθένηση και στροφή τους σε δυττικούς νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

