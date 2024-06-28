Παρασκευή: Από αργά το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα ενίσχυση των Β-ΒΑ ανέμων στο Β. Αιγαίο (από τη Λήμνο και νοτιότερα) και τις ανατολικές και βόρειες Κυκλάδες στα 7 με 8 μποφόρ. Στην Αττική και τη Νότια Εύβοια ενίσχυση των ανέμων στα 7 μποφόρ.