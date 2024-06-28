Λογαριασμός
Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για το Σ/Κ είναι οι ενισχυμένοι Β άνεμοι στο Αιγαίο

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

ΑΝΕΜΟΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (28-30/6)

 

  1. Παρασκευή: Από αργά το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα  ενίσχυση των Β-ΒΑ ανέμων στο Β. Αιγαίο (από τη Λήμνο και νοτιότερα) και τις ανατολικές και βόρειες Κυκλάδες στα 7 με 8 μποφόρ. Στην Αττική και τη Νότια Εύβοια ενίσχυση των ανέμων στα 7 μποφόρ.
  2. Σάββατο: Στο Β. Αιγαίο (από τη Λήμνο και νοτιότερα) , τις Κυκλάδες, την Α-ΝΑ Πελοπόννησο , την Αττικοβοιωτία, την κεντρική και τη νότια Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του Α-ΝΑ Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα  βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ με ριπές στις θαλάσσιες -παραθαλάσσιες περιοχές ως τα 9 μποφόρ.
  3. Κυριακή: Στο Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο ,τη Ν. Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στην  Αττική ως το απόγευμα άνεμοι 6 μποφόρ με ριπές στα ανατολικά και νότια ως τα 7 μποφόρ
