ΑΝΕΜΟΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (28-30/6)
- Παρασκευή: Από αργά το βράδυ και μέχρι τα ξημερώματα ενίσχυση των Β-ΒΑ ανέμων στο Β. Αιγαίο (από τη Λήμνο και νοτιότερα) και τις ανατολικές και βόρειες Κυκλάδες στα 7 με 8 μποφόρ. Στην Αττική και τη Νότια Εύβοια ενίσχυση των ανέμων στα 7 μποφόρ.
- Σάββατο: Στο Β. Αιγαίο (από τη Λήμνο και νοτιότερα) , τις Κυκλάδες, την Α-ΝΑ Πελοπόννησο , την Αττικοβοιωτία, την κεντρική και τη νότια Εύβοια, την Κρήτη, τα νησιά του Α-ΝΑ Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ με ριπές στις θαλάσσιες -παραθαλάσσιες περιοχές ως τα 9 μποφόρ.
- Κυριακή: Στο Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο ,τη Ν. Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στην Αττική ως το απόγευμα άνεμοι 6 μποφόρ με ριπές στα ανατολικά και νότια ως τα 7 μποφόρ
Πηγή: skai.gr
