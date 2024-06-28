Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά το Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Ιουνίου, επιδεινώνοντας τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως αύριο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων στην ανατολική Στερεά και στην Εύβοια, αύριο κατά τις μεσημεριανές ώρες, θα φτάσουν τοπικά τα 90 km/h, ενώ στη νότια Εύβοια και σε περιοχές που γειτνιάζουν με έντονη τοπογραφία τα 100 km/h.

Με πορτοκαλί αποχρώσεις σημειώνονται οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων και με μαύρα βελάκια οι διευθύνσεις τους, για τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου 29/6.

Στο μεταξύ, στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας θα γίνει το μεσημέρι έκτακτη σύσκεψη για την προετοιμασία των δυνάμεων.

Ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για αύριο Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Παρακαλούνται οι πολίτες, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Πηγή: skai.gr

