Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές - Πού θα βρέξει

Βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στην Κρήτη έως 6 μποφόρ και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-02-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς και από το απόγευμα στο Ιόνιο 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν ασθενείς βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 που γρήγορα στα Δωδεκάνησα και μετά το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-02-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης). Τοπικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες και στην ηπειρωτική χώρα, οπότε θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά από τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-02-2025

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης). Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στα βόρεια και από το απόγευμα στα δυτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, ενώ στο βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε όλη τη χώρα σε βορείων διευθύνσεων, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-02-2025

Στις ανατολικές και νότιες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από βορρά προς νότο.

Πηγή: skai.gr

