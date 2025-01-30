Σήμερα Πέμπτη: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα, μέχρι το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα και από το απόγευμα στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 7, από το απόγευμα θα γίνουν Δ και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 16 με 18 βαθμούς, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς.

Την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στη Θράκη, το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι Ν άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ, στο Αιγαίο θα πνέουν Β 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, την Κυριακή λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμοι: αρχικά Ν 4 με 6 μποφόρ, από το απόγευμα ΒΔ 4 με 5. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς

