Άστατος σήμερα ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, σήμερα Πέμπτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά τη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι έντονα, μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και από το απόγευμα στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα δυτικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ που αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ που αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ που από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι έντονα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις Σποράδες νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ που το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

