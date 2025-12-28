Λογαριασμός
Ανεμοι 8 μποφόρ «σάρωσαν» τη Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και πινακίδων σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, χωρίς τραυματισμούς

Ανεμούριο σε άνεμο

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

