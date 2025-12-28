Στο έλεος των βοριάδων η Θεσσαλονίκη – Άνεμοι έως 7 μποφόρ

Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια - βορειοδυτική κατεύθυνση.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν από το πρωί τη Θεσσαλονίκη είχαν ως αποτέλεσμα το ξερίζωμα δένδρου στη διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου με Χατζή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Οι άνεμοι έριξαν το τρέιλερ της σήμανσης στα Πράσινα Φανάρια

Οι θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη έριξαν κάτω το τρέιλερ της σήμανσης στη διασταύρωση μετά τα «Πράσινα Φανάρια», που προειδοποιεί ότι ο δρόμος είναι κλειστός.

