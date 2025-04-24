Συννεφιασμένος σήμερα ο καιρός - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης σποραδικές καταιγίδες, αναμένονται σήμερα, Πέμπτη. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ στις περισσότερες περιοχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα τμήματα, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα περιοριστούν στη δυτική Μακεδονία. Στη Θράκη αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

