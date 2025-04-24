Σήμερα Πέμπτη, συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 21 με 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα συνεχιστεί, και μάλιστα στα Κ και Β τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Τέλος, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν και την Κυριακή κυρίως στα ηπειρωτικά, με βελτίωση από το βράδυ. Θα επικρατήσουν Βοριάδες που το βράδυ θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και πιθανόν το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα: Λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

