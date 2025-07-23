Συνεχίζεται ο καύσωνας - 40άρια και στην Αττική

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί και σήμερα, Τετάρτη, η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, θα φτάσει στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 41, κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 42 και στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα τους 37 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου και στην Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα (περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα αστικά κέντρα).

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το βράδυ στα ανατολικά παράκτια - θαλάσσια ανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 41 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ανατολικά θαλάσσια - παράκτια νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 41 με 42 και στη Θεσσαλία τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 και τοπικά στην Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

