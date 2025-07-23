Σήμερα Τετάρτη Γενικά αίθριος καιρός , Οι Άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Ν. Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 40 με 43 βαθμούς και στα νησιά έως 38 με 40 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά , αλλά και οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας , στα αστικά κέντρα , θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 , την Παρασκευή στο Κ και Ν Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Τέλος το Σάββατο ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα Β ορεινά. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αν και θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά , και πάλι όμως θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 39 με 40 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 39 με 40 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

