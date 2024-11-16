Σε εξέλιξη ως το βράδυ η κακοκαιρία «Alexandros» - Χωρίς σοβαρά προβλήματα από τις βροχές - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Χωρίς σοβαρά προβλήματα κύλησε η νύχτα, ενώ η κακοκαιρία «Alexandros» βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πλήττει περιοχές της χώρας με έντονες βροχοπτώσεις μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Η Πυροσβεστική δεν δέχθηκε κλήσεις από πολίτες για να επέμβει.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Χθες το βράδυ εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στους κατοίκους της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκάνησων και της Φθιώτιδας.

Τα καιρικά φαινόμενα ανά περιφέρεια

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ: Συννεφιά με ισχυρό άνεμο στην Θράκη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Συννεφιά.

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Στον νομό Γρεβενών στα πεδινά συννεφιά, στα ορεινά έχει χιονίσει και συνεχίζει να χιονίζει, αλλά η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Στον Νομό Καστοριάς χιονίζει με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται κανονικά. Στον Νομό Κοζάνης χιονίζει και είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθηκων αλυσίδων στον δρόμο από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα και από Τριγωνικό Σερβίων μέχρι τα όρια μας με Νομό Λάρισας. Στον νομό Φλώρινας συνεχίζεται η χιονόπτωση και είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθηκων αλυσίδων ή χιονολάστιχων τόσο στο ορεινό οδικό δίκτυο όσο και σε μεγάλο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου. Τέλος, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία οδό διεξάγεται κανονικά. Από συμβάντα δύο περιπτώσεις με πεσμένα κλαδιά σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: Συννεφιά με κατά τόπους ήπιες βροχοπτώσεις.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Συννεφιά με κατά τόπους ψιλόβροχο.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Βροχόπτωση χωρίς προβλήματα.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Νεφώσεις.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Βροχόπτωση στο μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ: Νεφώσεις.

ΗΠΕΙΡΟΣ: Συννεφιά.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Bροχόπτωση κυρίως στις Σποράδες χωρίς προβλήματα.

ΚΡΗΤΗ: Βροχόπτωση χωρίς προβλήματα.

Στο σύνολο της επικράτειας δεν έχει αναφερθεί κάποιο σημείο που να υπάρχουν έντονα προβλήματα.

Καταρρακτώδης βροχή έπληξε χθες τη Σύρο, μετατρέποντας τους δρόμους του νησιού σε ποτάμια.

Εκτός των έντονων βροχοπτώσεων έπεσαν και τα πρώτα χιόνια σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Το χιόνι έχει ήδη καλύψει το Πισοδέρι και το Νυμφαίο Φλώρινας, τη Βασιλίτσα και τη Σαμαρίνα Γρεβενών καθώς και τον Πεντάλοφο Κοζάνης.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έπεσαν και στο Λιβάδι Ελασσόνας. Η Πρωινή Εφημερίδα Λιβαδίου αναφέρει πως νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ το θερμόμετρο έδειχναν 1 βαθμό Κελσίου.

Δείτε live την πορεία του φαινομένου

Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Η κακοκαιρία ALEXANDROS είναι σε εξέλιξη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά επικίνδυνα και θα διαρκέσουν έως και το βράδυ του Σαββάτου (16-11-2024).

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια καθώς και τα βορειοανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς. Παρόλα αυτά και στις υπόλοιπες περιοχές που αναφέρονται παρακάτω καταιγίδες θα παρουσιάζουν μεγάλη ραγδαιότητα.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο 16-11-2024:

α. Μέχρι τις πρωινές ώρες (08:00) σε νότια τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

β. Μέχρι αργά το απόγευμα (18:00) στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά και μέχρι τις βραδινές ώρες (21:00) στην Εύβοια. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λαρίσης, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και πρόσκαιρα στα βορειοανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς (ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας).

γ. Μέχρι τις βραδινές ώρες (20:00) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

δ. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (05:00) στις Κυκλάδες και εκ νέου το βράδυ (20:00 - 24:00).

ε. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι τη νύχτα (15:00 - 24:00) στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Β. Ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ αναμένεται να επικρατήσουν στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το βράδυ του Σαββάτου (16-11-2024).

Ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα πνέουν και στο κεντρικά Αιγαίο.

Οι Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων.:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.