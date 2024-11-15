Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά και από τις βραδινές ώρες στη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού.

Τις βραδινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και από τη νύχτα τοπικά 8 μποφόρ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά και από τις βραδινές ώρες στη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο ενισχυμένοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και από τη νύχτα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 03 έως 15 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 09 έως 19 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που το απόγευμα θα περιοριστούν στη δυτική και τη κεντρική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 6 με 7 και από τη νύχτα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην Εύβοια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με τάση ενίσχυσης.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 6 με 7 και από τη νύχτα τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά βορειοανατολικοί 6 με 7 και από τη νύχτα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με τάση ενίσχυσης.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και τα νησιά του Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θεσσαλία (κυρίως τα ανατολικά τμήματα), στις Σποράδες, τη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα γρήγορα στα βόρεια ηπειρωτικά θα εξασθενήσουν και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές και θα περιοριστούν στην Κρήτη, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση από βορρά προς νότο, αναμένεται να κυμανθεί 4 με 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα κυμανθεί στα κεντρικά, τα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά από 04 έως 13 με 14 και τοπικά 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά από 10 έως 16 με 18 και τοπικά 19 βαθμούς και στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη από 12 έως 19 με 20 και τοπικά στην Κρήτη 21 βαθμούς Κελσίου.

