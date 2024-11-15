Από σήμερα Παρασκευή (15/11) και ως αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/11) ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας "Alexandros".

Από πλευράς επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων, στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν η Θεσσαλία, οι Β. Σποράδες, η Εύβοια και η Φθιώτιδα, όπου από σήμερα αργά το βράδυ και ως αύριο το μεσημέρι είναι πιθανό να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα και να δημιουργηθούν προβλήματα από τους θυελλώδεις ΒΑ ανέμους.

Πέρα από τα παραπάνω, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, θα εκδηλωθούν αύριο Σάββατο στην ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα και κυρίως στο Α. Αιγαίο (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τα καιρικά φαινόμενα συμπεριλαμβάνεται και η Αττική, όπου από σήμερα αργά το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες.

