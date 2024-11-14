Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το Σάββατο, πρόσκαιρη βελτίωση την Κυριακή - Το Σάββατο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  άστατος καιρός με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες , να εκδηλώνονται  κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν  Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο  τοπικά 6 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στη Β  Ελλάδα , 15     βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς , Κρήτη και  Δωδεκάνησα έως 24 με 25 βαθμούς.   

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές , Οι Άνεμοι στο Ιόνιο ΒΔ 5 με 7 μποφόρ, στο Β Αιγαίο ΒΑ 6 με 8 μποφόρ και στο Ν Αιγαίο ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. 

Το Σάββατο τα φαινόμενα βαθμιαία θα  περιοριστούν στα Α και Ν και την Κυριακή πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν ενισχυμένοι Βοριάδες και  θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με βροχή ίσως και καταιγίδα και βελτίωση από το απόγευμα .  Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ Θερμοκρασία: έως 20 με 21   βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά παροδικά αυξημένη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 14 με 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark