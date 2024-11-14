Σήμερα Πέμπτη άστατος καιρός με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες , να εκδηλώνονται κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Β Ελλάδα , 15 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 24 με 25 βαθμούς.
Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές , Οι Άνεμοι στο Ιόνιο ΒΔ 5 με 7 μποφόρ, στο Β Αιγαίο ΒΑ 6 με 8 μποφόρ και στο Ν Αιγαίο ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.
Το Σάββατο τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στα Α και Ν και την Κυριακή πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν ενισχυμένοι Βοριάδες και θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Αττική
Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με βροχή ίσως και καταιγίδα και βελτίωση από το απόγευμα . Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 20 με 21 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 με 15 βαθμούς
- Bροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, σε πολλές περιοχές της χώρας
- ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες
- Βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες , μέχρι το Σάββατο , πρόσκαιρη βελτίωση την Κυριακή. Το Σ/Κ θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
