Σήμερα Πέμπτη άστατος καιρός με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες , να εκδηλώνονται κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Β Ελλάδα , 15 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 23 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 24 με 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές , Οι Άνεμοι στο Ιόνιο ΒΔ 5 με 7 μποφόρ, στο Β Αιγαίο ΒΑ 6 με 8 μποφόρ και στο Ν Αιγαίο ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Το Σάββατο τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στα Α και Ν και την Κυριακή πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν ενισχυμένοι Βοριάδες και θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με βροχή ίσως και καταιγίδα και βελτίωση από το απόγευμα . Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 20 με 21 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 με 15 βαθμούς

