Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Παρασκευή, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τοπικά στην ανατολική.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, όμως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια. Από το απόγευμα αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το πρωί πρόσκαιρα θα είναι αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το μεσημέρι - απόγευμα αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων με τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία θα είναι αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Το μεσημέρι - απόγευμα αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τοπικά στην ανατολική Στερεά νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 και τοπικά έως 34 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.





