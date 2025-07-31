Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα προβλέπεται σήμερα Πέμπτη (31-07-25), με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και από πολύ ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

1. Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς) και την ανατολική Μακεδονία μέχρι αργά τη νύχτα.

2. Στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου και στη Θράκη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

3. Στις Σποράδες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

4. Στη Θεσσαλία (κυρίως στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ.

Η αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για σήμερα:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα από τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία. Τα φαινόμενα από αργά τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα από τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ανατολικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τα φαινόμενα στα ορεινά-ημιορεινά της Ηπείρου θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στις Σποράδες από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα και στη Θεσσαλία από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι νωρίς το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

