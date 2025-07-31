Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας με τους δρόμους να μετατρέπονται ακόμα και σε ποτάμια λόγω της ισχυρής νεροποντής ενώ έπεσε και χαλάζι.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα πλέον αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στον Επτάλοφο Κιλκίς με 94.8mm.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η χωρική κατανομή της βροχής έως τις 18:40 της Πέμπτης 31 Ιουλίου 2025 και στον πίνακα τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Παράλληλα, η ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 18:40 της Πέμπτης 31 Ιουλίου 2025 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 10.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

