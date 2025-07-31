Καστοριά: Χαλάζι προκάλεσε καταστροφές

Καταστροφική ήταν η χαλαζόπτωση στην Καστοριά για τους Μηλοπαραγωγούς στα χωριά Τοιχιό και Κεφαλάρι.

Το χαλάζι μπορεί να ήταν μικρό σε μέγεθος αλλά διήρκησε περίπου 15 λεπτά με αποτέλεσμα να πλήξει τις μηλοκαλλιέργειες προκαλώντας καταστροφή στην παραγωγή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η ζημιά που έχει προκληθεί είναι σοβαρή, αυτό αναφέρουν οι μηλοπαραγωγοί που επισκέφθηκαν τα χωράφια τους, αλλά περισσότερα θα μπορούν να ειπωθούν την Παρασκευή όταν τα συνεργεία του ΕΛΓΑ και οι ειδικοί εκτιμητές κάνουν τις πρώτες καταγραφές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.