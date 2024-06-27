Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα: 39,3 βαθμοί Κελσίου στην Πλώρα Ηρακλείου

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα νότια τμήματα της χώρας σήμερα Πέμπτη 27/06/2024, με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Πλώρα Ηρακλείου με 39,3 °C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 27/06, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πηγή: skai.gr
- Δροσίζει λίγο σήμερα - Συννεφιές και τοπικές μπόρες μέχρι την Παρασκευή
- Απογευματινές μπόρες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή , πιθανόν τοπικά ισχυρές. Το Σ/Κ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο στα 7 με 8 και πιθανόν το Σάββατο 9 μποφόρ.
- Απογευματινή αστάθεια κυρίως στα Βόρεια Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή - Το Σ/Κ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.