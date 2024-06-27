Λογαριασμός
«Φλερτ» με το 40αρι και σήμερα ο υδράργυρος- 39,3 βαθμοί Κελσίου στην Πλώρα Ηρακλείου

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα για τα νότια της χώρας με τον υδράργυρο να «φλερτάρει» με τους 40 βαθμούς στην Πλώρα Ηρακλείου

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα: 39,3 βαθμοί Κελσίου στην Πλώρα Ηρακλείου

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα νότια τμήματα της χώρας σήμερα Πέμπτη 27/06/2024, με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Πλώρα Ηρακλείου με 39,3 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 27/06, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.    

