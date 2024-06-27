Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα: 39,3 βαθμοί Κελσίου στην Πλώρα Ηρακλείου

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα νότια τμήματα της χώρας σήμερα Πέμπτη 27/06/2024, με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Πλώρα Ηρακλείου με 39,3 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 27/06, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

