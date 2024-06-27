Σήμερα Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν , κυρίως από το μεσημέρι , στην Ήπειρο , και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα στην Κ Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 και στα Νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς , και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.

Την Παρασκευή στη Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος το Σ/Κ Γενικά αίθριος καιρός , Άνεμοι : Β στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ ,το Σάββατο πιθανόν ριπές 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά Αίθριος Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 5 , στα Α τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες το απόγευμα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

