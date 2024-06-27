Λογαριασμός
Απογευματινές μπόρες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή , πιθανόν τοπικά ισχυρές. Το Σ/Κ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο στα 7 με 8 και πιθανόν το Σάββατο 9 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Πέμπτη  τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες  θα σημειωθούν , κυρίως από  το μεσημέρι  , στην Ήπειρο , και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα στην Κ Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα.   Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6  και στα Νότια τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως  34 με 36 βαθμούς ,  και στα νησιά  έως  32 με 35 βαθμούς.

Την Παρασκευή στη Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , θα σημειωθούν  τοπικές βροχές ή μπόρες  και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα  γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες  ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος το Σ/Κ Γενικά αίθριος καιρός , Άνεμοι :  Β στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ ,το Σάββατο πιθανόν ριπές 9 μποφόρ και  η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Γενικά Αίθριος  Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 5 , στα Α τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 35  βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι  θα συννεφιάσει  και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες  και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες το απόγευμα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.  Άνεμοι: ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

