Στη Μακεδονία από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς στη δυτική και κεντρική Μακεδονία να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 και κατά τόπους τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 και στην Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα, Πέμπτη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και κατά τόπους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά 6 και πρόσκαιρα στα νότια 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά από ανατολικές και τις βραδινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα ανατολικά θα πνέουν πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-06-2024

Στη Μακεδονία άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα).

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο 5 με 6 και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 και κατά τόπους τους 35 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς πλην της νότιας Κρήτης όπου θα φτάσει τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 34 με 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 με 32 και κατά τόπους στα νότια και ανατολικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

