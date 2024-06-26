Σήμερα, Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΝΑ 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ, και στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 36 με 37 και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 και στα Νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Την Παρασκευή στη Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι Β – ΒΔ 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος, το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β στο Αιγαίο 7 με 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ, στα Α πρόσκαιρα μέχρι 7. Θερμοκρασία: έως 35 με 36 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς.

