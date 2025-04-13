Ο καιρός μέχρι και τη Μ.Παρασκευή - Τι φαίνεται για το Πάσχα

Με άνοδο θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια προβλέπεται να περάσει η Μεγάλη Εβδομάδα, κάτι που προμηνύει καλοκαιρία και ενόψει του Πάσχα.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή:

Πρόγνωση για Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και κυρίως μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 17 με 19 και κατά τόπους στο Ιόνιο και τα δυτικά - κενρικά ηπειρωτικά τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Μ.Τρίτη

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά και τα βόρεια (πλην της Θράκης). Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς.

Πρόγνωση για Μ.Τετάρτη

Στα δυτικά λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και αργά το βράδυ στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, οπότε στη Θεσσαλία ίσως βρέξει τοπικά και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση ηια Μ.Πέμπτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν στο Ιόνιο το βράδυ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Πρόγνωση για Μ.Παρασκευή

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε στα βορεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν απο δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά τα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πηγή: skai.gr

