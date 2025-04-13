Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και μετά το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά παροδικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία το πρωί.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη το πρωί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα το πρωί και στο Καστελλόριζο μέχρι και το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως μέχρι το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-04-2025

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν εκ νέου στα βορειοδυτικά από αργά το βράδυ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15-04-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά και τα βόρεια (πλην της Θράκης). Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

