Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική χώρα όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα, αναμένονται για σήμερα Σάββατο σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα στα δυτικά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα από τα βόρεια θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων όμβρων μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-04-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Κρήτη, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και μετά το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα δυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ ενώ στα βόρεια θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα νότια τους 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-04-2025

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και αργά το βράδυ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ ενώ στην περιοχή των Δωδεκανήσων - ανατολικών Κυκλάδων και ανατολικής Κρήτης θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

