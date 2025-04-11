Λογαριασμός
Σε κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία το Σ/Κ. Δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας τη Μ. Εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.   Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο  , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ  4 με 6  , στο Α Αιγαίο πρόσκαιρα  7 μποφόρ , με εξασθένηση.  Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως  17 με 19 βαθμούς .

Το  Σάββατο τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , καθώς και στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ   4 με 6  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα

Την Κυριακή, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο Β – ΒΑ 5 με 7 μποφόρ  , με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Μ. Δευτέρα και Μ. Τρίτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β  4 με 5 μποφόρ , βαθμιαία Ν 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.    

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά . Άνεμοι: ΒΔ  5 με 7μποφόρ , με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

