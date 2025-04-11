Σήμερα Παρασκευή Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΔ 4 με 6 , στο Α Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 17 με 19 βαθμούς .

Το Σάββατο τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , καθώς και στο Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα

Την Κυριακή, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι Άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α – ΝΑ 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο Β – ΒΑ 5 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Μ. Δευτέρα και Μ. Τρίτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 4 με 5 μποφόρ , βαθμιαία Ν 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά . Άνεμοι: ΒΔ 5 με 7μποφόρ , με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

