Λίγες βροχές, αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα

Τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη, στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και πιθανώς της Ηπείρου.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και νωρίς το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 26 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο θα αυξηθούν και πιθανώς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες. Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 με 27 και στη βόρεια Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα νότια αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές το πρωί.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και νωρίς το πρωί στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.