Λίγες νεφώσεις και βροχές σήμερα - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, αναμένονται σήμερα, Τρίτη αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 25 με 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη τους 26 με 27 και τοπικά στα νότια τους 28 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα ορεινά θα σημειωθούν όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 και τοπικά στα νότια 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στην ανατολική Στερεά έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 έως 5 και τοπικά στα θαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 με 25 και στην Κρήτη τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.



