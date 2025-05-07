Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα, Τετάρτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν επίσης τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και τοπικά στην βόρεια Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στη Θράκη νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 με 27 και στη βόρεια Κρήτη έως 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

