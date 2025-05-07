Λογαριασμός
Νοτιάδες, περιορισμένα φαινόμενα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Στη Μακεδονία , τη Θράκη και την Ήπειρο , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα  αραιή συννεφιά , κατά διαστήματα πιο πυκνή.  Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 6  ,  τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 27 με 29  βαθμούς , στην Κρήτη έως 31 με 33 βαθμούς .

Την  Πέμπτη , απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Β ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Η ένταση των Νότιων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. 

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα στα Δ – Κ και Β. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο Στη Μακεδονία και τη Θράκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά , το μεσημέρι και το απόγευμα.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και Β  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη . Άνεμοι: Ν  4 με 5  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Το μεσημέρι και το απόγευμα , στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι: μεταβλητοί  2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς

