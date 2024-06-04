Λογαριασμός
Στα ύψη ο υδράργυρος: «Βαθύ καλοκαίρι» οι πρώτες ημέρες του Καλοκαιριού- Πάνω από 39 βαθμούς Κελσίου στην Ελευσίνα

«Κύμα καύσωνα» καταγράφεται σε όλη τη χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει μέχρι και στους 39 βαθμούς Κελσίου κατά περίπτωση

«Κύμα ζέστης» στη χώρα

Τι κι αν βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα, παραπέμπουν σε... βαθύ καλοκαίρι.

Ενδεικτικό είναι πως το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τη Δευτέρα 03/06 κατέγραψε τον υδράργυρο να φλερτάρει ακόμη και με το 40αρι στην Ελευσίνα, αγγίζοντας τους 39, 2 βαθμούς Κελσίου.

Όπως φαίνεται στον σχετικό χάρτη της εικόνας που ακολουθεί, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λιβαδειά και  ήταν ίση με 38.7 °C.

Σύμφωνα με τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 31.7 °C, ενώ 381 από τους 511 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~75%) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 30 °C.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 57 μετεωρολογικούς σταθμούς (ποσοστό ~11%) η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C.

