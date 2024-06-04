Τι κι αν βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα, παραπέμπουν σε... βαθύ καλοκαίρι.
Ενδεικτικό είναι πως το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τη Δευτέρα 03/06 κατέγραψε τον υδράργυρο να φλερτάρει ακόμη και με το 40αρι στην Ελευσίνα, αγγίζοντας τους 39, 2 βαθμούς Κελσίου.
Όπως φαίνεται στον σχετικό χάρτη της εικόνας που ακολουθεί, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λιβαδειά και ήταν ίση με 38.7 °C.
Σύμφωνα με τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 31.7 °C, ενώ 381 από τους 511 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~75%) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 30 °C.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 57 μετεωρολογικούς σταθμούς (ποσοστό ~11%) η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C.
- Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Από Πέμπτη βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πάντως η ζέστη ήρθε για να μείνει!!
- «Στο κόκκινο» και σήμερα ο υδράργυρος με 38άρια και αφρικανική σκόνη - Πότε θα δροσίσει
- Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη. Από την Πέμπτη Βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.