Τι κι αν βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα, παραπέμπουν σε... βαθύ καλοκαίρι.

Ενδεικτικό είναι πως το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τη Δευτέρα 03/06 κατέγραψε τον υδράργυρο να φλερτάρει ακόμη και με το 40αρι στην Ελευσίνα, αγγίζοντας τους 39, 2 βαθμούς Κελσίου.

Όπως φαίνεται στον σχετικό χάρτη της εικόνας που ακολουθεί, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λιβαδειά και ήταν ίση με 38.7 °C.

Σύμφωνα με τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 31.7 °C, ενώ 381 από τους 511 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~75%) κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 30 °C.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 57 μετεωρολογικούς σταθμούς (ποσοστό ~11%) η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.