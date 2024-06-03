Σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες κυρίως στα Κ και Β ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο μεταβλητοί 3 με 4 στα νότια Δ - ΒΔ τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.

Την Τρίτη και Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι άνεμοι Δ 3 με 5 μποφόρ και στα νότια μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στα Α ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς.

Την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση

Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Βόρειοι άνεμοι.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

