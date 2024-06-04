Για τα καλά έχει μπει πλεον το καλοκαίρι με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» σήμερα, Τρίτη ακόμα και στους 38 βαθμούς Κελσίου ενώ αύριο, Τετάρτη αναμένεται κατά τόπους να φτάσει ακόμα και τους 40. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα κάνει και σήμερα αισθητή την παρουσία της κυρίως στα νότια.

Ωστόσο, από την Πέμπτη αναμένεται να αρχίζει σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία, δίνοντας μια ανάσα δροσιάς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει κατά τόπους, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στο ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στην Κρήτη τοπικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 και τοπικά πιθανόν 37 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα παραμείνει όμως σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-06-2024

Στα δυτικά και τα κεντρικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξήμενες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

