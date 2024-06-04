Σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά έως 35 με 37 και στα Α τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 36 βαθμούς.

Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα ίσως σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ και στα νότια μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα παραμείνει όμως σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, στην υπόλοιπη χώρα.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Την Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος, το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός, οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, από την Κυριακή το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 36 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

