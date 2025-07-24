Καιρός: Μέχρι πότε θα διαρκέσει ο καύσωνας- Αναλυτική πρόγνωση

Σε «θερμό κλοιό» βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η χώρα αφού ο καύσωνας συνεχίζεται χωρίς σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, επηρεάζοντας το σύνολο της χώρας με αποπνικτικές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα και αύριο.

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 42 και στα δυτικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα «σκαρφαλώσει» στους 41 με 42, και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά αίθριος καιρός χαρακτηρίζεται αύριο ο καιρός.

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση Σαββάτου

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 βαθμούς και στα δυτικά τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 41 με 42 και στη Θεσσαλονίκη τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 40 και στα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται πως οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα, περί τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα αστικά κέντρα.

Πρόγνωση Κυριακής

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οπότε υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα ανατολικά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά στα ανατολικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τους 40 με 41 και στη Θεσσαλονίκη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 και στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

